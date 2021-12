Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021: Sconvolto dalla fine della sua storia con Clara, Patrizio si convince che il colpevole sia Alberto, ma lo attende una scoperta spiazzante. Mentre Rossella si appresta a partire per Bolzano con Riccardo e Michele ad andare a Milano per lavoro, Silvia prende atto che per la prima volta passerà le vacanze di Natale da sola. Finalmente arriva il giorno dell’esame di magistratura per Susanna che, supportata da Niko, si trova di fronte alla possibilità concreta di realizzare i suoi sogni professionali.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 14 dicembre: CHIARA di nuovo in crisi!

A Bolzano con Riccardo, Rossella sembra mettere da parte i suoi problemi familiari. E mentre Michele si prepara a partire per Milano, a Palazzo Palladini sta per tornare qualcuno che manca da tanto tempo. Alberto prova ad accorciare le distanze con Clara.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram ( entrando da QUI )

Guido e Renato si prendono cura di Otello in modo che quest’ultimo allenti la presa su Silvia. il soggiorno di Rossella e Crovi a Bolzano desta l’interesse di qualcuno. Viola e Diego, preoccupati per Raffaele, decidono di parlare con Patrizio. Ferri sfoga il proprio nervosismo su Nunzio.

L’ombra di una donna misteriosa rischia di offuscare la vacanza di Rossella a Bolzano. Cosa le starà nascondendo Riccardo? Mentre Clara prende una decisione che lascerà Patrizio di stucco, Otello riceverà da Guido e Renato una piacevole sorpresa. Lara cerca di conquistare Roberto con una proposta originale e accattivante per il Natale.

Determinato a non partecipare al cenone di Natale, Patrizio rimane da solo al Vulcano e solo un miracolo di Babbo Natale potrebbe fargli cambiare idea. Silvia ed Otello sono in partenza per Indica. A Bolzano l’atmosfera tra Rossella e Riccardo si è guastata per la presenza di una donna misteriosa. Con Speranza in partenza per tornare in famiglia, Vittorio continua nel suo piano, suscitando gli interrogativi di Guido e Mariella.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.