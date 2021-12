Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre 2021

Come saranno andate le cose fra Rossella e Riccardo a Bolzano? L’allegra serenità familiare di Franco, Angela e Bianca potrebbe essere minata da un imprevisto. Raffaele e Niko sono inteneriti da Jimmy che non vede l’ora di rivedere Cristina Ferri: coronerà il suo tenero sogno d’amore?

Reduci dai fallimenti delle proprie storie sentimentali, e complice una bottiglia di vino di troppo, Patrizio e Rossella si ritrovano a vivere un momento di inaspettata vicinanza. Franco e Angela sono sempre più distanti sulla questione del lavoro della donna. Malgrado le resistenze di Guido, Mariella vuole organizzare un Capodanno indimenticabile.

La crisi di Rossella con Crovi e la contemporanea separazione di Patrizio da Clara spingono i due ex fidanzati a riflettere sulla propria vita sentimentale, indulgendo in un pizzico di nostalgia. Malgrado si sforzi di compiacere Roberto, Lara non sembra riuscire a scalzare Marina. Col contributo involontario di Renato, Franco rivaluta la propria posizione nei confronti delle esigenze lavorative di Angela.

Proprio quando tutto sembra andare bene tra Marina e Fabrizio, sia nel privato che nel lavoro, lui riceve una notizia che potrebbe rivelarsi deleteria per il Pastificio. Patrizio è ancora scosso per la fine della storia d’amore con Clara, mentre Alberto fa una richiesta a Niko che riguarda la sua ex e Federico. Irene vede di nuovo Camillo e Filippo la aiuta a vincere le sue paure e la sua timidezza.