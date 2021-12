Anticipazioni Un posto al sole: fuga di notizie al Pastificio Rosato

Nuovo anno ma vecchi problemi per il pastificio Rosato, che anche nel 2022 si troverà ad affrontare diverse spinose questioni relative alla stabilità dell’azienda. A farsi carico delle difficoltà sarà come al solito Fabrizio (Giorgio Borghetti), il quale nelle prossime puntate di Un posto al sole cercherà di limitare i danni occupandosi di tutte le complicazioni. A impensierirlo sarà in questo caso un’inspiegabile quanto misteriosa fuga di documenti sensibili riguardanti la sua società, che da tempo naviga in cattive acque finanziarie.

Soggiogato dalla tensione e dal timore di perdere l’azienda, Fabrizio faticherà a individuare il colpevole di questo atto ritenuto doloso, mentre Marina (Nina Soldano), al contrario, punterà il dito contro Lara Martinelli (Chiara Conti), considerata l’unica responsabile del sabotaggio del pastificio.

Un posto al sole spoiler: è Lara Martinelli la responsabile della fuga di notizie?

Spinta anche dall’odio ormai viscerale verso la donna, Marina non ci metterà tanto tempo a convincersi della colpevolezza della Martinelli, trovando successivamente numerosi riscontri che avvaloreranno la propria tesi. Sarà dunque per questo motivo che – nei primissimi episodi di gennaio di Upas – la Giordano cercherà di prendersi la rivincita sulla propria storica rivale, benché l’obiettivo si rivelerà più arduo del previsto.

Attenzione però agli sviluppi di questa dinamica, dato che nulla esclude che dietro il sabotaggio del pastificio Rosato possa nascondersi qualche altro personaggio…