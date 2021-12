Anticipazioni Un posto al sole: LARA non riesce a scalzare MARINA

Non si può dire che sia una donna indecisa Lara Martinelli (Chiara Conti), che fin dal principio ha sempre dimostrato di avere un feeling particolare per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Un rapporto di odio e amore quello tra la donna e il tycoon, che nelle ultime puntate di Un posto al sole sembrerebbe essere arrivato a uno step successivo ma che invece, come vedremo, continuerà a essere solamente una mera illusione dell’infatuata Lara.

Mossa dal più nobile dei sentimenti, la Martinelli ha infatti insistito con Roberto affinché la invitasse a trascorrere insieme alla sua famiglia le festività natalizie. Messo alle strette da Lara, per Ferri non c’è stata infatti altra scelta se non quella di cedere alle sue pretese, benché la loro relazione sua tutto fuorché consolidata.

A non far dormire sonni tranquilli alla Martinelli sarà però ancora una volta Marina (Nina Soldano), da sempre spina nel fianco della dark lady. Una presenza, quella della Giordano, che a lungo andare indispettirà non poco Lara, la quale inciterà in più di un’occasione Roberto ad allontanarsi in modo definitivo dall’ex moglie. Una richiesta che l’uomo non esaudirà affatto, dato che continuerà a collaborare con Marina mandando all’aria i numerosi tentativi della Martinelli di estrometterla dalla gestione dei Cantieri.

Un posto al sole spoiler: una cattiva notizia per Fabrizio Rosato

Occhio intanto a quello che si verificherà nelle ultime puntate di questo 2021 della popolare soap partenopea, che registreranno decisivi colpi di scena. A rimescolare le carte sarà un’inaspettata quanto infausta notizia che riceverà Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), il quale si vedrà costretto a intervenire in prima persona pur di non veder collassare il pastificio di famiglia. Tale situazione imprevista porterà nuovi problemi nella vita di Marina?