Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio e Rossella, un momento di inaspettata vicinanza

A Un posto al sole non ci sarà alcun regalo sotto l’albero per Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo), che al contrario – durante il suo soggiorno a Bolzano insieme a Riccardo (Mauro Racanati) – dovrà fare i conti con la disturbante presenza di Virginia (Desirèe Noferini), l’ex moglie del dottor Crovi. Una figura ingombrante che, neanche a dirlo, rovinerà il Natale della coppia, in particolare quello di Rossella, la quale a quel punto dovrà riflettere seriamente sul prosieguo del proprio rapporto con Riccardo.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 22 dicembre: VIOLA decide di parlare con Patrizio

Le prossime trame della soap partenopea di Rai 3 vedranno dunque una Rossella sentimentalmente titubante e che, oppressa dai dubbi, cercherà conforto in quello che è stato fin qui il suo più grande amore.

Un posto al sole spoiler: Patrizio, Rossella e… un pizzico di nostalgia!

Parliamo ovviamente di Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), il quale, reduce anch’egli dalla turbolenta conclusione della sua storia con Clara (Imma Pirone), condividerà con l’ex fidanzata il patimento affettivo. Galeotta una bottiglia di troppo, i due si ritroveranno a vivere momenti di inaspettata e tenera vicinanza che porterà ambedue a ripensare con un velo di malinconia al loro trascorso insieme…

Viste le anticipazioni, in molti si sono chiesti se tale nostalgia potrebbe magari fare da preludio a un ritorno di fiamma tra Patrizio e Rossella, i quali – benché abbiano attraversato in passato più di una crisi con annessi tradimenti – continuano a nutrire un grande affetto reciproco. Ci diranno tutto le ultime puntate di questo 2021, che promettono di regalare succose novità e altrettanti colpi di scena sulle dinamiche dei protagonisti più giovani della soap opera.