Non c’è pace in questo periodo per la povera Rossella (Giorgia Gianetiempo), che, dopo aver subito il trauma della separazione dei genitori, vivrà nelle prossime puntate di Un posto al sole un periodo di forte turbamento sentimentale.

Con la speranza di mettere da parte almeno durante le festività natalizie i numerosi problemi familiari, Rossella deciderà di trascorrere il Natale a Bolzano in compagnia di Riccardo (Mauro Racanati), vista anche la quasi contemporanea partenza di Michele (Alberto Rossi) verso Milano. Le cose però non andranno per il verso giusto e ben presto il soggiorno della Graziani in quel di Bolzano (che vedremo nelle puntate in onda dal 21 al 24 dicembre) diventerà sempre più pesante. Scopriamo perché.

Intenzionata solamente a staccare la spina per qualche giorno, la presenza di Rossella in Alto Adige sarà digerita malvolentieri da una misteriosa donna, che in più di un’occasione manifesterà il proprio disprezzo nei confronti dell’ignara ragazza.

Turbata e colma di dubbi, Rossella vorrà chiarimenti da Riccardo riguardo l’identità della donna, la cui presenza diventerà sempre più ingombrante. Sarà a questo punto che la giovane Graziani chiederà spiegazioni al partner, arrivando a scontrarsi duramente con quest’ultimo a margine di un acceso confronto.

Occhio dunque alle puntate a partire dal 21 dicembre, che faranno registrare inaspettati sviluppi sulla storia tra Rossella e Riccardo: scopriremo infatti che si tratta di Virginia, l’ex moglie di Crovi, proprio come molti fan avevano immaginato. E, come vi abbiamo anticipato di recente in anteprima, il nuovo personaggio sarà interpretato dalla popolare attrice Desirée Noferini.

