Un posto al sole anticipazioni: l’attrice Desirée Noferini entra nel cast, chi interpreterà?

Periodo di “grandi manovre” a Un posto al sole: si sono chiuse diverse storie che ci hanno tenuto compagnia per gran parte del 2021 e ora, come si suol dire, via verso nuove avventure! E le nuove avventure per forza di cose richiedono anche… facce nuove!

Prossimamente a Upas, come già vi abbiamo anticipato, diversi personaggi avranno una pausa più o meno lunga, mentre altri torneranno (tipo Sasà e i vigili). E ci sarà anche un’assoluta novità con cui avremo a che fare già dalla prossima settimana!

Eh sì, nella soap partenopea di Rai 3 vedremo l’attrice Desirée Noferini, un volto noto delle fiction italiane (ma popolare anche in campo cinematografico): la giovane interprete ha infatti preso parte nel tempo a diverse produzioni come Don Matteo, L’ispettore Coliandro, Squadra Antimafia, Il restauratore, I Cesaroni 6, Sacrificio d’amore, La dottoressa Giò, Il commissario Montalbano (nell’episodio La giostra degli scambi) e altre ancora.

Il pubblico del daytime italiano conosce la Noferini anche per la partecipazione di qualche anno fa a Il paradiso delle signore, dove nella prima stagione daily ha prestato il volto al personaggio di Lisa Conterno (una falsa sorella di Vittorio Conti). Prossimamente la vedremo anche nella fiction Fosca Innocenti.

Quale sarà il ruolo di Desirée a Un posto al sole? È fin troppo facile immaginare che possa trattarsi di quella “donna misteriosa” legata a Riccardo Crovi (Mauro Racanati) il cui ingresso è da tempo atteso dai fan… e che nei prossimi giorni si materializzerà per davvero! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

