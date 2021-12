Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio Del Bue in extremis ci ripensa!

A Un posto al sole continuiamo ad assistere al lento procedere verso il viaggio nel nord Europa di Vittorio Del Bue. Il momento della partenza sta ormai per arrivare e a questo punto è più che chiaro il motivo per cui l’interprete di Vittorio, Amato D’Auria, lo scorso novembre aveva pubblicato sui suoi social delle immagini piuttosto inequivocabili: il giovane attore, da quel che si evince, ha terminato le sue riprese lo scorso 11 novembre.

Come sapete, il personaggi di Vittorio sta cercando di lasciare Napoli “sistemando” la situazione della sua amata Speranza Altieri (Maria Sole Di Maio): la sua idea è che, dovendo lui andare via, un amore tra loro sarebbe impossibile e dunque meglio fare da cupido tra Speranza e Samuel (Samuele Cavallo) in modo da far felici tutti o quasi.

Un posto al sole spoiler: Vittorio geloso di Speranza e Samuel

C’è da dire che questa storyline ha ultimamente abbracciato il settore comedy: divertenti sono stati i goffi tentativi di Vittorio di smarcarsi a tutti i costi da Speranza e di valorizzare a tutti i costi l’aiuto chef del Caffè Vulcano. Ma ora, proprio in extremis, le cose stanno per cambiare…

Occhio alle puntate di inizio gennaio, che per ora dovrebbero essere anche le ultime di Vittorio: il ragazzo si renderà conto in extremis che prova un’inaspettata gelosia per Speranza e Samuel e questo lo farà riflettere sui suoi sentimenti. Ma sarà troppo tardi per cambiare idea?…