Le attuali trame di Un posto al sole stanno dando molto risalto a Vittorio Del Bue (Amato Alessandro D’Auria), da sempre tra i personaggi più dinamici della soap opera ambientata a Napoli. Dopo aver a lungo corteggiato la bella cugina acquisita Speranza (Maria Sole Di Maio), Vittorio – benché sia ancora attratto dalla Altieri – ha deciso di fare un passo indietro nella sua relazione con lei, dato l’ormai imminente viaggio che lo terrà per molto tempo lontano dalla città.

Intenzionato a chiudere per sempre il rapporto con la ragazza, il giovane Del Bue ha istruito l’ingenuo Samuel (Samuele Cavallo) per permettergli di attirare l’attenzione di Speranza, incappando però in una serie di delusioni che hanno immediatamente messo a rischio la realizzazione del progetto.

Non apparirà di certo scoraggiato di fronte all’ennesimo ostacolo il caparbio Vittorio, che, pur di provocare la rottura della storia con Speranza, deciderà a quel punto di giocarsi una nuova carta vestendo i panni del fidanzato noioso e “appiccicoso”, attirando in questo modo le critiche di Samuel (sempre più scettico sull’attuazione di tutta questa strana idea).

Abituiamoci dunque a vedere un Del Bue junior sempre più “pesante” nei confronti della fidanzata, la quale nelle prossime puntate di Upas comincerà però a insospettirsi riguardo allo strano comportamento del partner!

Sta di fatto che Vittorio vorrà continuare con il suo strampalato piano anche quando Speranza starà per tornare i famiglia per Natale e la cosa inizierà ad essere notata da qualcuno… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

