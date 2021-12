Per Un posto al sole è stato sicuramente un 2021 di rinascita: dopo un 2020 in cui c’è stato un lungo stop forzato a causa della pandemia, l’anno che sta per terminare è stato caratterizzato da ascolti piuttosto soddisfacenti e da alcuni filoni narrativi che hanno suscitato ampio interesse nel pubblico (pensiamo ad esempio all’amnesia di Filippo, alla crisi tra Michele e Silvia e soprattutto alla vicenda dell’aggressione a Susanna, che ha trovato il suo colpevole solo poche settimane fa).

Ora queste storie sono terminate (o stanno terminando) e presto i riflettori si accenderanno su altre trame. Non sono ancora noti i dettagli su ciò che accadrà nei prossimi mesi ma, stando alle attuali puntate della soap partenopea di Rai 3, sembra proprio che ora l’attenzione degli autori si stia concentrando soprattutto sui Cantieri, sugli sviluppi dell’incidente automobilistico che ha portato alla morte di Giancarlo Petrone e su Alberto Palladini, personaggio al momento in grande spolvero visto che ha pure iniziato a lavorare allo studio di Niko.

Non solo: come già anticipato precedentemente dal nostro sito, tornerà in evidenza a breve il comando dei vigili urbani con tutti i suoi personaggi e dunque rivedremo in primis l’attore Cosimo Alberti (il suo Sasà è stato assente per parecchi mesi).

Non mancheranno insomma tante novità ma, come spesso è accaduto a Upas negli ultimi anni, sembra che ci saranno anche dei personaggi che per un po’ verranno “fatti riposare”: secondo alcuni rumors che vi anticipiamo in anteprima, diversi ruoli – anche del cast principale – avranno prossimamente una pausa più o meno lunga, in attesa di nuove storyline che possano riportarli al centro della scena. Di chi si tratta? Ne riparleremo al momento giusto ma, in uno-due casi, ci arriverete da soli molto presto…

