Volge al termine il 2021 di Un posto al sole e già sappiamo che il nuovo anno porterà alcuni cambiamenti: ci saranno alcuni ruoli che per un po’ non vedremo (in questi giorni si inizia pian piano a capire di chi si tratta, ma non finisce qui…) e intanto arriveranno nuove storyline con il ritorno di alcuni personaggi che non vedevamo da un po’.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Patrizio e Rossella, effetto nostalgia?

Come già vi abbiamo anticipato da tempo, pare proprio che il “gruppo vigili” (con parentado annesso) rientrerà a breve nelle vicende della soap partenopea di Rai 3 e le prime avvisaglie si avranno già nelle prossime puntate.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In quel di Upas stiamo infatti per rivedere Bice Cerruti (Lara Sansone), la vulcanica sorella del vigile Salvatore (Cosimo Alberti), da sempre portatrice di grandi risate per tutti i telespettatori del programma. È da un po’ che Bice non bazzica nelle storie di Palazzo Palladini ed il rientro sarà l’occasione per un Capodanno davvero divertente! Cosa succederà?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo (ma di certo non è una grossa sorpresa) che in realtà l’episodio pensato per il 31 dicembre andrà in onda salvo imprevisti lunedì 3 gennaio: è infatti tradizione di Un posto al sole fermarsi la sera di San Silvestro per far posto al discorso del Presidente della Repubblica.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.