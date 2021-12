Un professore 2, la seconda stagione della fiction si farà?

Stasera (16 dicembre 2021) si conclude la prima stagione di Un Professore, la fortunata fiction di Rai 1 che nel corso di sei prime serate ha appassionato milioni di spettatori. Adesso però che siamo giunti alle battute finali, il pubblico è impaziente di sapere se – dopo stasera – le vicende di Dante (Alessandro Gassman), Anita (Claudia Pandolfi), Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino) avranno un seguito.

Nel momento in cui scriviamo, la Rai non si è ancora espressa su una possibile continuazione ma il successo di questo primo capitolo è già (quasi) un’ottima garanzia. La serie ha conquistato il pubblico fin dalla prima puntata e, nonostante la forte concorrenza del revival di Zelig, ha registrato un’ottima media di oltre 4,5 milioni di telespettatori (22% di share), dunque è difficile immaginare che Rai 1 rinunci a un titolo così forte.

Oltre all’intero cast che spera di poter tornare presto sul set di Un Professore 2, Gassman guarda già al futuro della serie e, in una recente intervista ad Avvenire, ha manifestato la volontà di rendere la possibile nuova trama più inclusiva, inserendo nel cast la storia di un giovane extracomunitario. Molto entusiasta del successo anche il regista Alessandro D’Alatri, che si è detto fiducioso nei confronti di una seconda stagione.

Un Professore (che è l’adattamento della serie catalana Merlì) ha funzionato perché offre una trama ben raccontata e ricca di pathos, mistero e sentimento, ma soprattutto parla ai giovani attraverso storie di adolescenti. La fiction vanta ancora un ottimo bagaglio pieno di cose da raccontare e riflessioni da condividere, ma soprattutto di storyline da approfondire come il complicato rapporto tra Dante e suo figlio Simone e tra quest’ultimo con Manuel.

Ma, oltre al successo di ascolti, la fiction festeggia anche quello social: ha raggiunto sempre il gradino più alto del podio nei Trend Topic di Twitter, sfiorando addirittura, in sole due ore di messa in onda, le centomila interazioni. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.