Una vita, anticipazioni 13 e 14 dicembre: NATALIA è falsa con ANABEL!

Anticipazioni puntata 1289 di Una vita di lunedì 13 e martedì 14 dicembre 2021: Aurelio dà a Marcos una lettera scritta dal padre, don Salustiano Quesada, in cui figurano alcune condizioni che, secondo lui, Bacigalupe dovrebbe accettare. In realtà Marcos caccia Aurelio e lo minaccia con una pistola (che in seguito Soledad trova nello studio del padrone).

Natalia finge cordialità con Anabel ma sta già pensando a come utilizzare a suo beneficio l’interesse di Miguel verso la sua amica d’infanzia.

Susana provoca nuovamente Felicia, che però stavolta risponde a tono provocando le lacrime della Seler.

Santiago va a stare segretamente nella casa dei Dominguez, che è vuota dopo la loro partenza.

Rosina consiglia a Genoveva di raccontare a Felipe la propria versione dei fatti, ma Casilda intanto chiede a bruciapelo all’uomo se si ricordi di Marcia.

