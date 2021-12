Una vita, anticipazioni 15 e 16 dicembre: Santiago è dietro la porta con un coltello…

Anticipazioni puntata 1290 di Una vita di mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre 2021: Casilda cerca invano di far ricordare Marcia a Felipe, senza alcun successo. Liberto, infastidito da come Genoveva manipola Felipe, chiede a Susana di parlare con lei, ma la zia non vuol saperne.

Felicia rivela a Rosina che Camino si è trasferita a Parigi per stare con Maite.

Trovando Natalia (la nuova arrivata) impegnata in una conversazione con Miguel, Anabel bacia il ragazzo, sancendo così il loro fidanzamento.

Molto preso dal lavoro, Antonito non si rende conto del desiderio di Lolita di avere un altro figlio.

Dopo un pessimo provino di Jacinto in teatro, ciò per via del repertorio “da pastore” del portinaio, Servante intende scrivere per lui nuovi pezzi musicali.

Nascosto in casa Dominguez, Santiago ascolta di soppiatto i discorsi intimi di Genoveva e Felipe e organizza la sua vendetta. Jacinto, insospettito da dei rumori, va a controllare ma, quando la porta sta per aprirsi, Santiago appare minaccioso con un coltello in mano.

