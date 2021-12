Una vita, anticipazioni 18 dicembre: AURELIO e MIGUEL, si mette male?

Anticipazioni puntata 1292 di Una vita di sabato 18 dicembre 2021: Cesareo fa capire a Santiago che non vuole essere assolutamente suo complice, ma il Becerra gli spiega che – comunque vada – Marcia avrà giustizia.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: il gossip su JOSÈ MIGUEL E ALODIA, chi sospetta di loro?

Fabiana si lamenta di Antonito con Carmen, che però si mette sulla difensiva.

La festa matrimoniale dei Bacigalupe sembra andare bene, ma Marcos a un certo punto deve uscire di casa per rifornirsi di vino; in sua assenza fanno capolino i fratelli Quesada (che non sono stati invitati) e Aurelio si comporta in modo male con Anabel, scatenando le ire di Miguel. Tra quest’ultimo e Aurelio sta per andare in scena una grossa lite, che però viene scongiurata grazie al ritorno di Marcos.

Felipe fa pressing su Genoveva, che gli confessa di aver ricevuto dei biglietti anonimi di minaccia; mentre i due perlano, l’Alvarez-Hermoso fa un commento sulla morte di Ursula che fa insospettire Genoveva…

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)