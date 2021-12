Una vita, anticipazioni 21 e 22 dicembre: Genoveva non si fida…

Anticipazioni puntata 1294 di Una vita di martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2021: Felipe affronta Genoveva e le assicura di non ricordare nulla del suo passato. Lei, però, tende a non crederci…

Ramon accompagna in banca Roberto allo scopo di presentargli il direttore, ma è chiaro che Roberto e Sabina stanno organizzando qualcosa di losco perché vedremo il locandiere intento a spiegare a Sabina la collocazione delle casseforti.

Gli svenimenti di Lolita fanno preoccupare la sua famiglia, ma lei non intende seguire i consigli del medico…

Marcos racconta a Felicia che cosa lo ha legato al clan Quesada in passato. Intanto Bacigalupe invita Miguel a non preoccuparsi di Aurelio. Miguel però non si convince e chiede ad Anabel del suo passato con Quesada: lei cerca di evitare di rispondere.

Ad Antonito arriva una misteriosa lettera.

