Una vita, anticipazioni 23 e 24 dicembre: Genoveva, trappola a Felipe. Lui ci cascherà?

Anticipazioni puntata 1295 di Una vita di giovedì 23 e venerdì 24 dicembre 2021

Antonito rivela a Miguel che il Congresso gli ha proposto di presiedere un’importante commissione, ma lui è incerto se accettare per paura di non essere all’altezza.

Marcos promette ad Aurelio che risponderà alla missiva di Salustiano, ma poi – durante un dialogo molto teso – gli ordina di non avvicinarsi mai più ad Anabel.

Miguel chiede spiegazioni ad Anabel dei commenti al vetriolo fatti da Natalia su di lei e sulla sua vita sentimentale, ma la ragazza cerca di glissare attribuendoli semplicemente all’invidia.

Genoveva non si fida ancora di Felipe e studia un piano per capire se davvero l’uomo non abbia più ricordi: invita Ramon a casa e poi lo lascia in salotto con Felipe, appostandosi dietro la porta per sentire la conversazione.