Una vita, anticipazioni 30 e 31 dicembre: Felipe e Genoveva dalla felicità al terrore!

Anticipazioni puntata 1298 di Una vita di giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021

Tra Miguel e Aurelio finisce con una stretta di mano, ma i nonni del ragazzo gli consigliano comunque di stare lontano dai nuovi arrivati.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Felipe chiede l’annullamento, Genoveva come la prenderà?

La luna di miele di Felipe e Genoveva provoca ancora chiacchiericcio ad Acacias e fa litigare Rosina e Liberto.

Servante tenta di convincere Jacinto a fare una tournée in Portogallo in qualità di cantante di fado, ma l’impresa non riuscirà.

Fabiana vede per la strada un sassofonista e subito se ne invaghisce…

Antonito fa il suo esordio come presidente di commissione, ma qualcuno sembra spiarlo.

Lolita sta sempre peggio e chiama d’urgenza un dottore.

Nel corso del loro viaggio verso Salamanca, Felipe e Genoveva vengono rapiti da due misteriosi tipi incappucciati a cavallo.