Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021: Il nuovo repertorio romantico di Jacinto ha successo tra i domestici, ma Marcelina ritarda il ritorno da Barcellona. Genoveva decide di affrontare Ramon, convinta che sia parte del presunto complotto ai suoi danni, ma l’uomo nega decisamente.

Felipe affronta Genoveva una volta per tutte e le giura di non ricordare niente del suo passato; la donna, però, continua a sospettare che stia simulando la sua amnesia. Ramon accompagna in banca Roberto per presentargli il direttore; il locandiere, subito dopo, spiega a Sabina la collocazione delle casseforti. I due stanno tramando qualcosa di losco. La famiglia è preoccupata per gli svenimenti di Lolita, la quale però non vuole badare ai consigli del medico.

Marcos soddisfa la richiesta di Felicia e le racconta che cosa lo ha legato ai Quesada in passato. Bacigalupe rassicura Miguel e lo invita a non preoccuparsi di Aurelio. Il giovane avvocato, però, non è persuaso e chiede ad Anabel del suo passato con Quesada: la ragazza fa di tutto per evitare di rispondere. Antonito riceve una misteriosa missiva.

Antonito confida a Miguel di aver ricevuto dal congresso la proposta di presiedere un’importante commissione, ma confessa di non sapere se accettare per timore di non essere all’altezza. Durante una conversazione tutt’altro che distesa, Marcos assicura ad Aurelio che risponderà alla lettera di Salustiano, poi gli intima di non avvicinarsi mai più a sua figlia.

Miguel chiede conto ad Anabel dei commenti velenosi fatti da Natalia su di lei e sulla sua vita sentimentale, ma la ragazza nicchia e li attribuisce all’invidia. Genoveva nutre ancora dubbi su Felipe e studia un piano per scoprire se la sua amnesia è reale: dopo essersi scusata con Ramon per le accuse che gli ha rivolto, lo invita a fare visita a Felipe a casa, poi li lascia soli in salotto e si apposta dietro la porta per origliare la conversazione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

