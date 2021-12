Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 26 dicembre a sabato 1° gennaio 2022:

Aurelio accetta la condizione di Marcos: Bacigalupe riprenderà i rapporti d’affari con don Salustiano a patto che Aurelio stia alla larga da Anabel. Ramon e Carmen temono che Antonito abbia preso una sbandata per Natalia, ma il giovane Palacios confessa a suo padre il vero motivo per cui è così inquieto: gli è stato proposto di presiedere un’importante commissione parlamentare.

Genoveva torna a fidarsi di Felipe che, a sua volta, annuncia di farle una proposta che lei non si aspetta di certo. Servante organizza un’audizione con l’impresario Portela, ma Susana giunge in tempo per boicottare Jacinto. Anabel approfitta dell’assenza dei genitori per invitare Miguel a casa sua.

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, ma lei vuole più tempo per conoscerlo meglio; lui acconsente, ma in seguito i due hanno una discussione e Anabel sembra voler troncare la relazione. Proprio mentre Jacinto si rassegna a rinunciare alla carriera artistica, Servante lo informa che Portela, impressionato dalla tristezza della sua esibizione, vuole portarlo in Portogallo per sfondare come cantante di fado. Ringalluzzito dal sostegno della famiglia, Antonito decide finalmente di accettare l’incarico offertogli dal partito.

Felipe propone a Genoveva di ripetere il loro viaggio di nozze e lei accetta con gioia ma, anziché tornare in montagna (dove era effettivamente avvenuta la luna di miele), decide invece di andare a Salamanca, per scongiurare il rischio che l’uomo ricordi dettagli compromettenti. Santiago ha preso informazioni sulla partenza della coppia. Che cosa avrà in mente di fare?

Una vita, spoiler: il rapimento di Genoveva e Felipe

Il confronto tra Miguel e Aurelio si conclude con una stretta di mano, ma i nonni del giovane avvocato gli consigliano di tenersi alla larga dai nuovi arrivati “messicani”. La luna di miele di Felipe e Genoveva dà ancora da parlare nel quartiere e fa litigare Rosina e Liberto. Servante cerca di convincere Jacinto a fare una tournée in Portogallo come cantante di fado, ma l’operazione non va in porto.

Fabiana incontra per la strada un sassofonista, di cui sembra invaghirsi all’istante. Antonito esordisce come presidente di commissione, ma un uomo col cilindro sembra spiarlo nell’ombra. Visto che il suo malessere peggiora, Lolita si decide a chiamare d’urgenza un dottore. Durante il loro viaggio verso Salamanca, Felipe e Genoveva vengono sequestrati da due misteriosi incappucciati a cavallo.

Felipe e Genoveva si trovano rinchiusi in un casolare e si interrogano sulla ragione per cui sono stati rapiti. Felipe promette a Genoveva che la tirerà fuori di lì; la donna a sua volta rincuora il marito dicendogli che presto si presenterà un’occasione per fuggire. Aurelio dà un ultimatum a Marcos: avrà tre giorni per pagare il debito contratto con don Salustiano, altrimenti le conseguenze saranno atroci…