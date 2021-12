Anticipazioni Una vita: FELIPE non vuole più avere a che fare con GENOVEVA

Che cosa deciderà di fare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) appena avrà la certezza del fatto che è stata proprio Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ad uccidere la sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Ovviamente l’avvocato, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, non vorrà più avere a che fare con la moglie, tant’è che si rivolgerà alla Sacra Rota per annullare il matrimonio. Una scelta che non piacerà affatto alla dark lady della telenovela…

Una Vita, news: Genoveva in carcere ma…

Genoveva confesserà di avere messo fine alla vita di Marcia al termine di un falso sequestro organizzato da Felipe con la complicità di Laura Alonso (Agnes Llobet), di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) e del commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Nonostante l’arresto, la Salmeron riuscirà però a cavarsela anche in questa circostanza, ciò perché, sperando di avere in cambio da lei delle donazioni per la chiesa, l’arciprete José Javier Reguero (José Antonio Navarro) utilizzerà le sue conoscenze per far sì che, in sede processuale, il giudice possa giudicarla innocente ed assolverla per l’assassinio commesso.

A quel punto, Genoveva verrà rimessa prontamente in libertà, con Felipe deciso più che mai a farle la guerra. Tra le persone che agiranno contro la “cattivona”, a sorpresa, ci sarà anche la domestica Casilda Escolano (Marita Zafra), la quale le dirà in un teso faccio a faccia che continuerà a considerarla responsabile della morte di Marcia e che non intende piegarsi di fronte ad una “falsa” signora.

Una Vita, spoiler: Felipe annuncia a Genoveva che ha chiesto l’annullamento

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Dopo aver scoperto dal commissario Mendez che Genoveva potrebbe finire presto tra le sbarre qualora venisse trovato il corpo dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), Felipe continuerà a voler trovare ad ogni costo una strategia per allontanarsi il prima possibile dalla consorte-assassina.

Non a caso, l’Alvarez Hermoso si presenterà a casa della donna e, oltre a comunicarle di avere scoperto da Santiago che non era lui il padre del bambino perso qualche mese prima, le farà sapere che presto non ci sarà più nessun legame ad unirli, visto che si è rivolto alla Sacra Rota per rendere nullo il loro matrimonio! Una notizia shock che destabilizzerà la Salmeron, che tenterà invano di convincere il marito a fare pace, ribadendo per l’ennesima volta – mentendo – che la Sampaio non è morta a causa sua. Nonostante le premesse, la trama sarà però destinata a complicarsi ulteriormente…

Una Vita, trame: Felipe scopre qualcosa su Laura…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, subito dopo, Felipe avrà modo di incontrare nuovamente Mendez, che gli dirà che Laura – in base alle sue investigazioni – è una delle poche persone che può davvero fare luce sulla morte di Velasco. Ed effettivamente, visto che le puntate sono già state trasmesse su Canale 5, sapete benissimo che, nel momento in cui Javier è stato ucciso, con Genoveva c’era proprio la Alonso. La verità sarà quindi vicina?