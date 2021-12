Una Vita anticipazioni: MARCOS sta uccidere Aurelio Quesada? La verità sul raptus

Anticipazioni Una vita: MARCOS e AURELIO, escalation di tensione!

Non sarà soltanto la morte della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) ad impensierire Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Per mettere da parte l’astio con Salustiano, il suo ex socio messicano, il padre di Anabel (Olga Haenke) si troverà infatti a dover costituire una società con Aurelio Quesada (Carlos de Austria), ma i problemi non tarderanno ad arrivare…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 26 e 27 dicembre: Anabel invita Miguel a casa sua e…

Una Vita, news: Aurelio suggerisce a Marcos di assumere Miguel

Le anticipazioni segnalano che questa complicata storyline partirà dal momento in cui Aurelio e Marcos dovranno scegliere un avvocato per gestire la parte commerciale della loro impresa. A quel punto, Quesada suggerirà al Bacigalupe Senior di assumere Miguel Olmedo (Pablo Carro), puntando sul fatto che è sicuramente una persona fidata poiché fidanzato con Anabel. Visto che in passato lo stesso Aurelio era stato lasciato sull’altare dalla figlia, inizialmente Marcos storcerà il naso, temendo appunto delle rappresaglie da parte del suo socio.

Tuttavia, dopo una serie di “trattative”, ad avere la meglio sarà proprio il Quesada, il quale si preoccuperà di chiedere personalmente a Miguel se accetta tale incarico. Accantonate le resistenze, l’Olmedo si dirà disponibile ad aiutare il “suocero” nella sua nuova attività, anche se lo scontro non tarderà ad arrivare…

Una Vita, spoiler: Miguel e Aurelio, si riaccende lo scontro!

Eh sì: nel corso della prima riunione, a cui sarà presente anche Marcos, l’atmosfera tra Miguel e Aurelio si farà fin da subito tesa. Tutto partirà quando, completamente incurante delle conseguenze, il Quesada pretenderà di fare arrivare all’estero un grosso quantitativo di armi (ovviamente non denunciandole alle Autorità) al fine di venderle in maniera illecita.

Dato l’avvicinarsi della guerra, Miguel farà presente al Bacigalupe che è impossibile portare avanti quell’affare, sia per gli enormi controlli sulle merci estere e sia perché considererà immorale vendere armi in quel contesto storico ben preciso. Aurelio non vorrà però sentire ragioni, tant’è che pretenderà di riaggiornare l’incontro per dare modo a Miguel di trovare una soluzione per concludere l’affare, che considererà vantaggioso a livello economico. Il giovane avvocato, qualche giorno dopo, resterà fermo nella sua posizione, con Marcos che appoggerà la sua tesi…

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà?

Una Vita, trame: Marcos vuole far fuori Aurelio? Il raptus di rabbia…

Appena Miguel andrà via, Aurelio rimprovererà Marcos per l’atteggiamento morbido che ha utilizzato nei riguardi del genero e insinuerà che il Bacigalupe Senior non è affatto idoneo a dirigere una società che ha bisogno di stringere affari in grado di portare nelle casse della stessa tanti soldi.

Con fare strafottente, il Quesada dirà dunque a Marcos che forse avrebbe dovuto mantenere il ristorante della defunta Felicia, sicuramente più facile da gestire. Ma, appena sentirà il nome della consorte, Marcos andrà su tutte le furie e punterà un tagliacarte alla gola di Aurelio, dando l’impressione di volerlo uccidere.

L’uomo alla fine riuscirà a tenere a bada il suo raptus di rabbia, ma intimerà ad Aurelio di non nominare più Felicia in sua presenza. Occhio, perché questo inedito lato violento del Bacigalupe emergerà ancora nelle settimane a venire…