Con le puntate di Una vita in onda in questi giorni assistiamo al ritorno in scena di Santiago Becerra, un rientro che servirà a sparigliare le carte visto che l’uomo è in cerca di vendetta per la morte di Marcia Sampaio. A interpretare il controverso Israel / Santiago è l’attore e cantante catalano Aleix Melè, tra i volti più promettenti del panorama artistico iberico.

La carriera di Aleix comincia da giovanissimo all’interno della Compagnia Nazionale del Teatro Classico di Madrid, che gli permette di studiare i fondamenti della recitazione grazie allo studio di drammaturghi come Tirso de Molina, Pedro Calderon de la Barca e Lope De Vega. Diplomatosi in seguito all’Istituto teatrale di Barcellona, Melè ha arricchito il proprio curriculum conseguendo diversi master in dizione e scrittura creativa, riuscendo ad attirare ben presto le attenzioni di numerosi produttori.

L’esordio cinematografico arriva nel 2011 grazie alla pellicola Anno di Grazia, dove presta il volto a Edu. Due anni più tardi è invece Jordi nell’horror di successo Los Innocentes, mentre nel 2015 Melè debutta nella serie televisiva Cites interpretando Willy per quattro episodi.

Il 2019 è ricco di successi per Aleix Melé, che viene scritturato dalla produzione del thriller spagnolo Instincto e pochi mesi dopo da RTVE, che lo sceglie per impersonare l’ambiguo Israel Santiago Becerra nella popolare soap Acacias 38, che lo rende popolare anche fuori dai confini nazionali. Melè è stato impegnato qualche tempo fa nelle riprese della serie Com si fos ahir, nel ruolo di Juli.

Non solo cinema e televisione per l’artista, che nel 2020 ha inciso il suo primo album musicale da solista: un disco pop dalle note rock vista la grande passione per la chitarra, ritenuta dall’attore il suo unico amore. Molto riservato riguardo alla sua vita privata, fuori dal set l’attore è molto amato, come dimostrano i numerosi fan che lo seguono sui propri profili social. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

