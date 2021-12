Le vite degli abitanti di Acacias stanno per essere stravolte visto l’arrivo nel quartiere di Aurelio Quesada, che, insieme a sua sorella Natalia, darà filo da torcere a più di un personaggio della popolare soap iberica Una vita. Determinato e senza alcuno scrupolo, Aurelio è in città per saldare dei conti in sospeso con Marcos Bacigalupe, un tempo socio in affari di suo padre Salustiano.

A prestare il volto al nuovo antagonista della soap opera è il noto attore spagnolo Carlos De Austria, conosciuto dal pubblico italiano per la sua interpretazione nella telenovela Il Segreto, dove ha impersonato l’ambiguo Cristobal Garrigues.

Nato a Cordoba nel 1979, Carlos ha fin da bambino dimostrato una grande attitudine per la recitazione, iscrivendosi in tenera età a un corso di recitazione. Completato il percorso formativo e accademico, ha cominciato immediatamente una fortunata carriera nel mondo del teatro, che gli ha permesso di calcare i più famosi palcoscenici spagnoli.

Il grande salto sul piccolo schermo arriva nel 2016, grazie alla soap prodotta da RTVE Il Segreto, che ha rappresentato per De Austria il primo grande ruolo in uno sceneggiato televisivo. La buona prova offerta nella telenovela gli ha consentito di essere notato da numerosi registi e produttori, che negli anni seguenti lo hanno scritturato per diverse produzioni, tra le quali ricordiamo: Alba, The Barrier, La Peste, Estoy vivo e Todo por el juego. Nel 2020 è tornato a lavorare per la rete pubblica spagnola, venendo scelto per interpretare il malvagio Aurelio Quesada nella telenovela Acacias 38, in onda anche in Italia con il nome di Una Vita.

Amante della lettura e del cinema d’autore, Carlos De Austria è rimasto piacevolmente affascinato dal nostro Paese, dichiarando di avere un debole per la cucina e i paesaggi italiani. Riservato e sfuggente riguardo alla sua vita personale, l’attore ha deciso ultimamente di limitare la presenza su tutti i suoi profili social in modo da evitare indesiderate sovraesposizioni mediatiche. È per questo motivo che l’artista difficilmente concede interviste sul suo privato, da sempre tenuto lontano dalla luce dei riflettori.

