Anticipazioni 2022 Uomini e donne: le prime novità

È ufficialmente terminato il 2021 di Uomini e Donne, un anno foriero di successi per il dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi (che lo scorso settembre ha spento ventisei candeline). Un format consolidato e sempre in grado di macinare record di ascolti nella fascia pomeridiana di Canale 5, che vede al centro della scena le travagliate vicende sentimentali dei suoi protagonisti.

Archiviata dunque questa prima parte di stagione, a gennaio il pubblico del talk show dei sentimenti assisterà all’attesissima scelta di Roberta Giusti, che, come anticipatovi negli scorsi post, abbandonerà la trasmissione insieme a Samuele Carniani.

Anticipazioni 2022 Uomini e donne: Gemma ancora volto di punta del programma!

Il posto di Roberta verrà preso immediatamente da Luca Salatino, il corteggiatore che fino all’ultimo ha lottato per il suo cuore e che infine si è visto “sconfitto” dal rivale. Sarà il ventinovenne chef romano a far compagnia a Matteo Ranieri sul trono più famoso della televisione, in attesa che nelle prossime registrazioni venga svelato il nome degli altri tronisti.

Riguardo invece al trono over, Gemma sarà senza dubbio al centro dell’attenzione anche nel 2022, che si prospetta un anno di conferme per la Galgani, ormai volto di punta del programma. Spazio anche all’affascinante Beatrice, la dama appena sbarcata negli studi Titanus di Roma e che sarà al centro della scena per la sua frequentazione con Armando Incarnato.

Tutto questo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che ritornerà in onda su Canale 5 subito dopo l’Epifania.