Dopo l’inaspettato quanto clamoroso addio di Isabella Ricci, che ha lasciato il programma in compagnia di Fabio, nelle prossime puntate di Uomini e donne sarà il momento di fare i conti con un’altra defezione d’eccellenza.

Come vi avevamo anticipato negli scorsi post, Andrea Nicole Conte ha deciso di uscire dalla trasmissione con Ciprian Aftim. Fin qui nulla di anomalo, se non altro che la scelta è arrivata senza le canoniche sedie rosse e orfana della tradizionale pioggia di petali. Questo perché, come vedremo, la tronista ha intrecciato con il corteggiatore una relazione clandestina, mandando su tutte le furie la redazione e gli opinionisti, increduli di fronte alla mancanza di rispetto della donna nei confronti della rete e della trasmissione.

Tanta mestizia in particolare per Gianni Sperti, fin dal principio legato da sentimenti speciali alla Conte, la quale si è invece dimostrata, secondo l’opinionista, indegna al trono che ha occupato. Sarà dunque una puntata da non perdere quella che, presumibilmente, vedremo in onda su Canale 5 tra questo pomeriggio e domani, e che senza dubbio terrà incollati ai teleschermi i numerosi spettatori che in questi mesi si sono emozionati e hanno empatizzato con Andrea Nicole.

Ci sarà spazio in questa registrazione anche per alcune sorprese riguardanti due vecchie conoscenze del trono over, le quali, dopo una breve convivenza, hanno deciso di convolare a nozze. Di chi si tratterà?