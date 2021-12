Ancora dubbi per Roberta Giusti, la giovane tronista romana protagonista dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. La donna, con la schiettezza che ormai la contraddistingue, ha affermato di essere ancora indecisa tra i suoi due corteggiatori, rimandando ancora una volta la decisione finale.

Dopo aver abbandonato polemicamente lo studio nelle scorse puntate, ha fatto il suo ritorno Luca Salatino, il quale è stato convinto a rientrare da una lettera scritta per lui proprio da Roberta. L’uomo è sembrato a suo agio nello studio, dichiarando di essere pronto a lottare fino alla fine per conquistare il cuore della Giusti.

Visibilmente seccato, e contrariato dalle parole di Roberta verso Luca, si è dimostrato Samuele Carniani, che per tutta la durata della registrazione è apparso defilato rispetto al suo rivale (il quale invece sembra sempre più legato alla Giusti).

Per il Carniani le delusioni non sono finite qui qui, visto che la donna ha invitato a ballare più di una volta Luca, preferendolo a Samuele che, dal suo canto, comincerà a non sopportare più la situazione creatasi in studio.

Riuscirà il corteggiatore a recuperare il rapporto con Roberta oppure la concorrenza dell’agguerrito Luca Salatino non gli lascerà scampo? Questo ed altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dalle 14.45 su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

