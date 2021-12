Scossoni in vista per il discusso trono di Roberta, che nelle prossime puntate di Uomini e Donne sarà protagonista alcune importanti novità. A quanto pare Luca Salatino, dopo aver trascorso nelle scorse settimane momenti di grande intimità con la Giusti, deciderà a sorpresa di non presentarsi in trasmissione, giustificando la sua scelta in una lettera consegnata alla redazione.

Nella missiva, il corteggiatore terrà a precisare che il suo gesto è seguito alle dure parole di Roberta, che nell’ultima registrazione gli aveva domandato senza peli sulla lingua che cosa ci facesse ancora nello studio. Una domanda inopportuna che non è stata ben accolta da Luca, il quale ha immediatamente abbandonato lo studio non facendoci più ritorno.

Non si faranno attendere le reazioni di Maria De Filippi e degli opinionisti, che crederanno poco alle intenzioni del pretendente: quest’ultimo verrà accusato di essere semplicemente in cerca di attenzioni.

Anche Roberta sembrerà sicuro del ritorno di Luca, visto che in più di un’occasione chiarirà che più di un addio si tratta di un arrivederci. Ad approfittare di questa assenza sarà Samuele, il quale ballerà in più di un’occasione con Roberta nella speranza di far scoccare la scintilla con la tronista. Ci riuscirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.