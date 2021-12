Nuovi interessanti rumors sono trapelati a seguito dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il fortunato talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Ancora una volta al centro delle scene vedremo Roberta Giusti, la quale ha annunciato di essere pronta per la scelta, che si terrà dunque presumibilmente la prossima settimana.

In puntata, la tronista ha avuto un lungo confronto con entrambi i corteggiatori, che hanno accolto favorevolmente la decisione della donna di scegliere una volta per tutte con chi iniziare una storia d’amore al di fuori della trasmissione.

Spazio anche all’esterna trascorsa con Luca, verso il quale Roberta continua a dimostrare un feeling particolare. In compagnia del Salatino infatti appare rilassata e felice, e tra i due – a conclusione della giornata passata insieme – c’è stato anche un tenero bacio. Ovviamente, in studio questa sempre maggiore “vicinanza” non è stata ben accolta da Samuele, il quale al contrario è stato lasciato a casa (e a suo parere trascurato) per tutta la settimana.

Pur di non scontentare il Carniani, Roberta ha quindi chiarito che prima della scelta passerà una giornata intera con entrambi i corteggiatori, in modo da arrivare sicura e senza alcun dubbio al momento più importante del suo percorso all’interno della trasmissione di Canale 5.

