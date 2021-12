È da poco andata in scena presso gli studi Titanus di Roma l’attesissima scelta di Roberta Giusti, la giovane tronista capitolina che ha monopolizzato l’attenzione dei telespettatori in questa prima parte di stagione di Uomini e donne. Quello della Giusti è stato per il momento l’unico percorso conclusosi seguendo le regole classiche della trasmissione, visto che i troni di Joele, Matteo e Andrea Nicole hanno visto degli epiloghi decisamente sui generis.

In uno studio addobbato per l’occasione, la tronista, che nell’ultima settimana ha potuto trascorrere una giornata intera insieme a entrambi i suoi pretendenti, è apparsa emozionata ma allo stesso tempo determinata e sicura, segno di una maturità che fin dal principio ha contraddistinto il suo trono.

Uomini e donne anticipazioni: ROBERTA ha scelto SAMUELE

Dopo aver salutato un’ultima volta gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, quest’ultimo mai tenero con la Giusti durante tutto il percorso, Roberta ha comunicato il nome della sua scelta, che, a sorpresa, si è rivelata essere Samuele Carniani.

Pesante delusione da parte di Luca Salatino, il quale nelle ultime settimane era dato per favorito visto il grande feeling creatosi con la Giusti, che invece ha sovvertito i pronostici decidendo di uscire dal programma insieme a Samuele. Avrà fatto la scelta giusta? Soltanto il tempo potrà rispondere a questa domanda…

