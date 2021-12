Grande Fratello Vip: Alex Belli e Delia Duran a Verissimo il 19 dicembre. Anticipazioni e ospiti del weekend

Il 19 dicembre a Verissimo sarà ospite Alex Belli insieme alla moglie Delia Duran. Mediaset ha rilasciato delle anticipazioni sul confronto che vedremo tra i due (lui come sapete è uscito da poco dalla casa del Grande Fratello Vip).

“Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare”.

Alex Belli e Delia Duran domenica 19 dicembre si confrontano a Verissimo dopo le tormentate vicende esplose nella Casa del GFVip che hanno messo in discussione la loro storia d’amore, a causa di Soleil Sorge.

A Silvia Toffanin, Delia racconta: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Ai microfoni del talk show, Alex confessa: “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre”.

E a proposito della foto apparsa sui social che ritraeva Delia mentre baciava un altro uomo, la modella venezuelana rivela: “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”. E Alex aggiunge: “È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”.

Su Soleil Sorge, che si è trovata al centro di questo triangolo amoroso, la Duran non ha dubbi: “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”.

Adesso la coppia è pronta a lasciarsi alle spalle questa vicenda per riprendere in mano la loro relazione: “Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto di fiducia. Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita”.

Vediamo ora chi saranno in generale gli ospiti di questo weekend a Verissimo, l’ultimo prima di una pausa natalizia di alcune settimane. Il programma condotto da Silvia Toffanin tornerà nel weekend 8-9 gennaio 2022.

Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Fabio Volo, per la prima volta a Verissimo la simpatia travolgente di Luciana Littizzetto, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, dal 23 dicembre al cinema con il nuovo film di Paolo Genovese “Supereroi”. E ancora, per la sua prima intervista televisiva Valentina Ferragni e Diego Dalla Palma con la sua intesa storia di vita. Infine, per la gioia dei più piccoli, il mondo di Sofì e Luì, ossia i “Me contro Te”.

Protagonisti della domenica di “Verissimo”: per la loro prima intervista insieme in tv il campione olimpico Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, il racconto, tra vita privata e carriera, dell’attriceLuisa Ranieri. Saranno inoltre in studio: Pio e Amedeo con la loro comicità dissacrante e Alex Belli, concorrente appena squalificato dal “Grande Fratello Vip”, con la compagna Delia Duran.

