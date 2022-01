Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 16 gennaio

Oggi, domenica 16 gennaio 2022, alle 14.00 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della fase pomeridiana di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Grosse novità ci attendono nel corso della puntata, la cui registrazione è stata effettuata nei giorni scorsi.

Partiamo subito con il dirvi che vedremo ben quattro eliminazioni: si tratta delle cantanti Elena, Paily e Nicol, e del ballerino Cristiano. Mentre le cantanti sono uscite perché i docenti non erano pienamente soddisfatti, Cristiano ha abbandonato la scuola dopo aver perso la sfida contro Christian, competizione voluta dal professore Raimondo Todaro e giudicata da Garrison, ex professore del talent.

Amici puntata del 16 gennaio: ospite Fiorella Mannoia

Al contrario di Cristiano, Luigi, andato in sfida la settimana scorsa, è riuscito a vincere e per questo continua la propria permanenza all’interno della scuola. Chi invece la vedrà a rischio saranno Albe, cantante, e Cosmary, ballerina: i loro rispettivi professori di riferimento, ovvero Anna Pettinelli ed Alessandra Celentano, nutrono delle riserve per quanto riguarda il lavoro degli allievi e per questo decideranno di prendersi del tempo per valutare attentamente proprio i due ragazzi.

Ospite di puntata l’artista Fiorella Mannoia, la quale stilerà la consueta classifica dei cantanti. Ci sarà inoltre la presenza delle emittenti radiofoniche. Questo e molto altro oggi alle 14.00 su Canale 5.