AMICI, anticipazioni puntata di domenica 30 gennaio 2022

Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 30 gennaio

La pandemia da Covid-19 ha colpito anche il talent show più famoso d’Italia. Proprio per questo motivo, la nuova puntata della fase pomeridiana di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, oggi non andrà in onda nella sua forma normale.

Alcuni dei ballerini professionisti della trasmissione sono infatti risultati positivi al Covid: è per questo che la registrazione della puntata è saltata e di conseguenza non avremo modo di vederla. Al suo posto andrà in onda una sorta di speciale, ovvero una puntata più lunga del daytime. Quindi il nuovo speciale condotto da Maria De Filippi con le avventure degli allievi di canto e di ballo ci aspetta domenica 6 febbraio alle 14.00 su Canale 5.

Oggi dopo Amici c’è Verissimo già alle 15,30, ecco gli ospiti

Tra l’altro, la puntata di Amici che vedremo oggi (e che, appunto, sarà una versione allungata del daytime) terminerà prima del solito. Già alle 15,30 ci sarà infatti Verissimo in “extended version”, ecco gli ospiti di Silvia Toffanin:

Un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, la bellezza senza tempo di Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. E ancora, due icone di “Uomini e donne”: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Inoltre, direttamente dalla Casa di “Gf Vip”, gli eliminati Valeria Marini con Giacomo Urtis e tutte le emozioni vissute da Manuel Bortuzzo, che ha deciso di abbandonare il gioco. Infine, intervista di coppia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa.