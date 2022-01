Back to school, stasera in tv su Italia 1 con Nicola Savino e 25 vip “ripetenti”

BACK TO SCHOOL al via il 4 gennaio su Italia 1: ecco il cast

Un nuovo divertente programma prenderà il via su Italia 1 a partire da questa sera, 4 gennaio. Con la conduzione di Nicola Savino e un cast d’eccezione, sbarcherà su Mediaset Back to school, l’originale format che rimanderà venticinque celebrità tra i banchi di scuola.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 6, anticipazioni puntata di lunedì 3 gennaio

Tra domande di geografia e spinosi quesiti di algebra, i vip, denominati per l’occasione “ripetenti”, saranno chiamati a dimostrare le loro conoscenze di fronte a un “corpo docente” composto da dodici bambini dai sette agli undici anni, che avranno il compito di mettere in guardia i concorrenti riguardo alle difficoltà del percorso, allenandoli e preparandoli per affrontare al meglio l’esame conclusivo. Al fianco dei “maestrini” siederà una commissione formata da cinque autorevoli docenti di scuola elementare, i quali somministreranno ai sei ripetenti della serata la temibile prova finale.

Back to school: ecco i 25 “ripetenti”

A prendere parte al programma in qualità di ripetenti saranno molti volti noti dello sport e dello spettacolo, che, spinti dalla curiosità e dalla voglia di imparare, hanno deciso di mettere in gioco la loro preparazione culturale di fronte alle telecamere: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci, Eleonora Giorgi, Clementino, Random, Vladimir Luxuria, Denis Dosio, Andrea Zelletta, Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento. Sono queste le 25 star che torneranno a occupare i banchi di scuola in cerca della promozione.

A rendere il tutto più complesso sarà la presenza in sede d’esame dei parenti degli esaminandi, che avranno l’occasione di assistere alla performance dei propri cari assieme a un pubblico pronto a sorridere dei vari svarioni di cui si renderanno protagonisti i protagonisti del programma. A questa sera, dunque, per la prima puntata di Back to school, in onda su Italia 1 a partire dalle 21.25.