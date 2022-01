Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: Steffy e Liam si baciano e fanno l’amore

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 20 gennaio 2022

Thomas (Matthew Atkinson) si scusa con Hope (Annika Noelle) per averla messa a disagio. La ragazza ha bisogno di essere certa che lui rispetti il fatto che sia sposata con Liam (Scott Clifton).

Nonostante Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo esorti a chiarire la questione con Hope, in caso abbia frainteso l’accaduto, Liam preferisce rimandare, deciso a dormire in ufficio. Il giovane Spencer interroga Steffy su quanto stia diventando seria la storia con Finn (Tanner Novlan), che passa la notte da Steffy alcuni giorni a settimana.

Liam ammette con Steffy che è difficile vederla andare avanti e in giorni come quello si chiede se non abbia sbagliato a rinunciare a lei per stare con Hope. I due finiscono per baciarsi e fare l’amore…