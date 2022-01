Beautiful, anticipazioni americane: un’altra BUCKINGHAM? Ebbene sì! Ecco chi è…

Anticipazioni americane Beautiful: arriva Grace Buckingham (Cassandra Creech)

Vi avevamo anticipato come, nelle puntate americane di Beautiful, il 2022 si sarebbe aperto con dei nuovi volti, anche se, in realtà, dovremo attendere per scoprire quale peso avranno nella narrazione della soap opera. Infatti le ultime new entry, Jack e Li Finnegan (i genitori di Finn), hanno per ora avuto solo una piccola parte, funzionale alla storyline che ha visto Sheila Carter riapparire nelle vite dei Forrester. Gli autori, al momento, non sembrano insomma particolarmente interessati ad approfondire questi due personaggi, che sin da subito sono apparsi sporadicamente. La coppia, ad oggi, è impegnata a tentare una riconciliazione dopo che Li ha scoperto che il marito ebbe una relazione clandestina proprio con Sheila, da cui nacque Finn: Jack la coinvolse nell’adozione del bambino, senza mai rivelarle che si trattasse del frutto del suo tradimento con un’altra donna!

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: povera KATIE, ecco cosa (NON) le succederà!

Ovviamente, i Finnegan stanno affrontando questo dramma rigorosamente “off screen”, lontano dallo sguardo dei telespettatori che invece, vedendoli gestire questa situazione, potrebbero imparare a conoscerli meglio, ad affezionarsi a loro e ad apprezzarli come personaggi complessi e non come semplici meteore (delle tante che negli ultimi anni sono passate per Beautiful senza mai conquistare davvero il pubblico).

Beautiful: GRACE è la mamma di Zoe e Paris

Stavolta andrà meglio col nuovo ingresso? Il personaggio in questione è Grace Buckingham, interpretata da Cassandra Creech, attrice che nel daytime USA ha alle spalle partecipazioni alle soap opera Days Of Our Lives e As The World Turns. Come facilmente si può intuire dal cognome, la donna altri non è che la madre di Paris e Zoe, fino ad ora raramente citata.

Di lei sappiamo che è un medico e che divorziò dal marito Reese Buckingham a causa dei problemi di gioco dell’uomo. Le circostanze che la porteranno a Los Angeles saranno di natura romantica: le anticipazioni, infatti, rivelano che Zende Forrester Dominguez sorprenderà Paris con l’inaspettata visita della madre. Insomma, ecco svelato il familiare che, come accennatovi di recente, sarebbe arrivato sulla scena. Il bel gesto di Zende, tuttavia, metterà a disagio Paris: la ragazza, come già vi avevamo riportato, preferirebbe rallentare la relazione con lo stilista che, al contrario, sarebbe già pronto al matrimonio.

Beautiful, trame americane: PARIS non vuole sposarsi con ZENDE

Quanto accaduto negli episodi americani la sera dell’ultimo dell’anno costituisce la riprova lampante del differente grado di coinvolgimento della coppia. Zende, infatti, aveva organizzato una cena romantica con l’intenzione di proporre a Paris di sposarlo, con tanto di anello di fidanzamento. Peccato che Carter Walton, consapevole delle reticenze di Paris, le ha “spoilerato” i piani dell’amico…

E così la Buckingham ha pensato bene di giocare d’anticipo, sorprendendo Zende con una serie di commenti sulla loro storia. Paris è interessata a Zende e a frequentarlo, ma ha sottolineato quanto siano entrambi giovani: la sorella di Zoe si è detta desiderosa di abbracciare questa irripetibile parte della loro vita, in cui possono divertirsi ad essere single ritardando impegni più seri. Naturalmente, di fronte a queste dichiarazioni, Zende si è guardato bene dal farle la fatidica domanda!!!

A quel punto, dopo cena, Paris si è recata da Carter, delusa con se stessa per aver ferito le aspettative di Zende. L’avvocato, dal canto suo, le ha assicurato che i suoi sentimenti non la rendono una cattiva persona ed è tornato a lodarne le caratteristiche. Perché, ricordiamolo, nell’ultimo anno gli autori hanno continuato a far ripetere ai personaggi quanto Paris sia fantastica. E di certo Carter non poteva che non ripeterlo anche in quest’occasione. L’attimo di vicinanza tra i due, però, ha dato luogo a un sentito bacio!

Beautiful, spoiler USA: ZENDE bacia una modella

Entrambi, pentitisi, si sono affrettati a definirsi amici e di non voler fare del male a Zende: ma la loro attrazione è destinata a crescere? Intanto faremo la conoscenza anche di un altro volto nuovo: vi avevamo parlato di un nuovo dipendente della Forrester Creations. Ebbene, nonostante in questo caso dovrebbe trattarsi davvero solo di un ruolo “guest”, la persona in questione sarà una modella, che finirà per baciarsi con Zende!

Paris, casualmente, si troverà ad essere testimone non vista della scena e… ne sarà contenta! In pratica vedrà Zende seguire il suo suggerimento sulla frequentazione senza impegno e sul godersi la giovinezza. Però, appunto, il ragazzo poi organizzerà questa reunion tra Paris e mamma Grace, dimostrando ancora di essere molto preso dalla Buckingham…