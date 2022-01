Anticipazioni puntate italiane Beautiful: il delicato momento di Thomas Forrester

Nelle puntate italiane di Beautiful, è al suo culmine la storyline “al limite” che ha tenuto banco nelle ultime settimane: un manichino con le fattezze di Hope (Annika Noelle) che ha prodotto pericolose allucinazioni nella mente di un dilaniato Thomas Forrester (Matthew Atkinson).

Negli episodi in onda in questi giorni su Canale 5, Hope scopre Thomas in preda alle sue “visioni mentali” e soprattutto lo trova in uno stato davvero pietoso: basti pensare che il giovane Forrester, dopo essersi liberato della sua allucinazioni, avrà uno svenimento.

Beautiful, spoiler italiani: Liam scopre l’equivoco e parla con Steffy

Hope a quel punto coinvolgerà Finn (Tanner Novlan) nella questione e i due condurranno Thomas in ospedale. Preparatevi a delle puntate davvero drammatiche, perché il ragazzo dovrà subire un delicato intervento chirurgico che farà vivere ore di grande ansia a tutto il clan Forrester!

Fortunatamente le cose alla fine si metteranno bene e Ridge sarà molto grato a Hope per essersi presa cura di Thomas nonostante tutto quello che lui le ha combinato con la sua ossessione…

A quel punto, però, l’attenzione si concentrerà su un altro aspetto della storia: Liam, equivocando un bacio che pensava di aver visto tra Thomas e il manichino, ha pensato che Hope l’avesse tradito e ha finito per fare l’amore con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). E proprio con quest’ultima il figlio di Bill dovrà presto avere un dialogo chiarificatore: ciò avverrà quando avrà capito che Hope non aveva affatto baciato Thomas…