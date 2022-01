Anticipazioni puntate italiane Beautiful: LIAM pensa di aver visto Thomas e Hope baciarsi ma…

Nei prossimi giorni, anche i telespettatori italiani di Beautiful potranno assistere a uno snodo narrativo che ha tenuto banco un anno fa (o poco più) in America. Tutto partirà da un gigantesco equivoco, destinato però a produrre effetti potenzialmente devastanti…

Come sapete, Liam (Scott Clifton) da settimane sta cercando di convincere tutti che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) in realtà non è cambiato, mentre Hope (Annika Noelle) ha concesso allo stilista una maggiore apertura di credito. Eh sì, la dolce Logan crede che Thomas abbia diritto a una seconda possibilità e a breve accetterà persino di andare a cena da lui.

Beautiful, trame puntate italiane: LIAM e STEFFY fanno l’amore

Il fatto è che Liam ha in un certo senso ragione a non fidarsi: il figlio di Ridge sta attraversando nuovamente una fase instabile, tanto che nella sua mente “prende vita” spesso e volentieri un manichino con le fattezze di Hope e che lui si è portato a casa dalla Forrester. Proprio questo manichino, già fonte per Thomas di numerose allucinazioni, sarà adesso la base del fraintendimento a cui stiamo per assistere negli episodi in onda su Canale 5.

Pensando che la cena a casa di Thomas si stia prolungando più del dovuto, un preoccupatissimo Liam andrà a sbirciare per sincerarsi che a Hope non sia accaduto nulla di male. Il giovane Spencer non saprà però che Hope è già andata via, quindi equivocherà totalmente quando – da fuori – vedrà Thomas intento a baciare Hope! Ma le cose in realtà non stanno così: Liam, in pratica, non riuscirà a capire subito che quel bacio Thomas l’ha dato al manichino e non alla vera Hope Logan!

Tanto basterà affinché Liam crolli e si sfoghi con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ma l’incontro tra i due sfuggirà di mano a entrambi tanto che… faranno l’amore! In seguito il ragazzo capirà che Hope in realtà non l’ha tradito, ma sarà ovviamente troppo tardi. E intanto Steffy – che, come sappiamo, vive una storia d’amore con Finn (Tanner Tovlan) – si ritroverà incinta…