Beautiful, anticipazioni americane: povera KATIE, ecco cosa (NON) le succederà!

Anticipazioni americane Beautiful: nessun nuovo amore per KATIE, cambio di rotta!

Solo poche settimane fa vi avevamo riportato come nelle puntate americane di Beautiful la vita sentimentale di Katie Logan sembrasse prendere una nuova direzione, lasciandosi alle spalle l’ex marito Bill Spencer. I due da ormai un anno sono impegnati a tentare nuovamente di tornare insieme, ma qualcosa sembra essersi del tutto spezzato dopo gli avvenimenti a cui noi telespettatori italiani abbiamo assistito nei passati mesi.

Se in alcune occasioni Katie appariva pronta a tornare con l’editore, in altre è sembrata decisa a non ripercorrere più quella strada, che ha sempre portato ad un fallimento. Proprio per questo Katie pareva aver puntato l’attenzione su un altro uomo: Carter Walton. Certo, i due si conoscono da anni e mai, fino ad ora, era sembrato esserci un interesse, ma qualcosa è scattato quando Katie ha affrontato l’avvocato per la sua storia clandestina con Quinn Forrester (che noi italiani vedremo solo tra diversi mesi).

Beautiful, trame americane: tra KATIE e CARTER sembrava cosa fatta ma…

Entrambi si sono accorti di essere alla ricerca del vero amore, finendo però sempre per collezionare una delusione dopo l’altra. Se dunque Carter è diventato agli occhi di Katie una vittima di Quinn, l’unica da incolpare per quel tradimento nei confronti di Eric, l’avvocato si è mostrato convinto che la sorella di Brooke meriti qualcosa di meglio di quello che le ha sempre riservato Bill. Insomma, sembrava cosa fatta, con entrambi a farsi gli occhi dolci e a spendere parole di stima reciproca: in pratica le classiche premesse, poco sottili e molto allusive, con cui gli autori spesso decidono improvvisamente di formare una coppia.

Anche stavolta, tuttavia, mancava una vera e propria trama di fondo, che accompagnasse questo flirt appassionando il pubblico. E forse i primi a essersene accorti sono stati proprio gli autori che, d’un tratto, hanno mollato la presa gettando tutto nel dimenticatoio. Katie è apparsa ancora decisa a provare ad avvicinarsi a Bill per il bene di Will (peraltro spedito in collegio fuori città), mentre Carter è rimasto deluso da una nuova chance in amore sprecata, come ha avuto modo di confidare a Paris Buckingham.

Beautiful, spoiler USA: CARTER punterà PARIS?

E proprio questa conversazione tra i due ha evidentemente dirottato l’avvocato nella direzione della sorella della sua ex Zoe. Carter non prova rancore nei confronti di Paris per il ruolo giocato nello svelamento della sua tresca con Quinn: anzi, quanto accaduto è un esempio di quanto Paris sia mossa dall’onestà. Anche l’aitante avvocato, insomma, ritiene Paris fantastica. E se Carter l’aveva messa in guardia da Thomas (in qualche modo avvertendo l’interesse dello stilista per lei), alla fine colui che potrebbe soffiare la ragazza a Zende potrebbe essere proprio lui!

Che ne sarà, dunque, di Katie? Al momento il personaggio non sembra avere nuove storyline all’orizzonte o nuovi amori. Sia lei che Bill sono diventati “confidenti” (come si evince dalle sporadiche apparizioni sulla scena). Il 2022 sarà più generoso con loro?

Intanto l’interprete di Katie, Heather Tom, forte di ben sette Daytime Emmy vinti durante la sua carriera, da anni sembra essere decisamente sottoutilizzata a Beautiful; invece la sua carriera da regista va avanti, non solo per aver diretto alcune puntate della soap ma anche per altre esperienze lavorative (ad esempio ha curato la regia di alcuni episodi dell’attuale remake di Dynasty).