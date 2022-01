Anticipazioni americane Beautiful: Douglas vede un “bacio di troppo” tra Brooke e…

Come anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful il tiro mancino di Sheila Carter ai danni di Brooke Logan Forrester “regalerà” alla Logan un inizio di 2022 disastroso! La donna, infatti, si sveglierà a letto con Deacon Sharpe! Attenzione, però: quello che è successo è meno scabroso di quello che si potrebbe pensare, ma rischierà comunque di mettere in grossa difficoltà Brooke, che da una parte dovrà nascondere al marito Ridge Forrester quanto accaduto, ma dall’altra dovrà soprattutto affrontare la perdita della propria sobrietà.

Come vi avevamo riportato, infatti, gli autori hanno deciso di ripescare quella che fu la fugace dipendenza di Brooke dall’alcol, in cui la Logan cadde anni fa per colpa della solitudine. Ridge le aveva preferito la giovane Caroline Spencer, mentre Bill era tornato all’altare con Katie (sebbene quel matrimonio sarebbe finito nel giro di pochi mesi); quanto a Deacon, l’uomo all’epoca sembrava essersi scollato di dosso il vecchio amore per Brooke, frequentando Quinn. La Logan superò in fretta quel problema, supportata proprio dall’ex genero. Tra i due scattò un bacio che portò ad un duro confronto con Quinn che, furente, schiaffeggiò la rivale.

Beautiful, trame americane: per colpa di Sheila, Brooke torna a bere!

La storia, ora, in qualche modo tornerà a ripetersi! Infatti, dopo uno sgradevole dialogo con Brooke, una Sheila desiderosa di vendetta ha sostituito lo champagne analcolico di Brooke con uno spumante “vero”. L’inconsapevole Logan si è dimostrata sensibile alla tentazione, ritrovandosi sola all’ultimo dell’anno. Ridge, infatti, era impegnato fuori città per lavoro, dovendo presenziare ad un ballo reale dove molte delle partecipanti indossavano abiti creati da lui.

Deciso comunque a brindare alla mezzanotte con la moglie, lo stilista ha provato a tornare a casa, ma il suo jet privato è dovuto rimanere a terra a causa del maltempo. A fare compagnia a Brooke, comunque, è apparso Deacon e così questa provvidenziale visita ha creato conseguenze che neanche la stessa Sheila avrebbe potuto prevedere. Il piano della Carter, insomma, andrà meglio del previsto!

Beautiful, news americane: Brooke, ubriaca, bacia Deacon!

Deacon, infatti, ha trovato Brooke da sola e su di giri, inaspettatamente decisa ad accogliere il nuovo anno con l’alcol. Se dapprima Deacon è rimasto spiazzato dal fatto che la Logan avesse rinunciato alla propria sobrietà, si è poi lasciato trascinare, finendo anche lui per perderla (dopo che aveva deciso di smettere nuovamente di bere per non rischiare di compromettere il riavvicinamento con Brooke e Hope). Ed ecco che, dunque, che i due ex amanti sono tornati a ripercorrere il viale dei ricordi, riparlando della bollente intesa che anni fa li aveva travolti. Per Deacon quella scintilla non si è mai spenta e la sua dichiarazione ha portato ad un bacio… che ha avuto un testimone!

Eh sì. Douglas Forrester è sgattaiolato fuori dal letto, deciso a recuperare un giocattolo dimenticato a casa di nonna Brooke e senza il quale proprio non riusciva a prendere sonno. E così, percorsa la distanza tra lo chalet e la villa principale, ha scorto dalla finestra uno spettacolo inaspettato: Brooke intenta a baciare… Babbo Natale!

Dalla sua posizione, infatti, il bambino ha potuto solo scorgere la Logan con un uomo di spalle, con indosso un berretto natalizio: quell’uomo era proprio Deacon! Douglas, che è sembrato divertito, penserà che la nonna abbia baciato Santa Klaus?

Beautiful, spoiler USA: Brooke confessa a Ridge di aver bevuto

Il mattino successivo, in ogni caso, Brooke si risveglierà dopo essere crollata in un profondo sonno e sarà sconvolta nello scoprire che Deacon è rimasto a dormire con lei. L’uomo si sarà voluto sincerare che lei stesse bene, ma la Logan la prenderà male, pentendosi di quanto successo e sconvolta per aver bevuto. Desiderosa di insabbiare tutto, caccerà Deacon, nominandolo nuovamente persona non grata nella sua proprietà. Tuttavia Ridge, rientrando, scoprirà della presenza dell’odiato avversario e interrogherà la moglie a riguardo. Lo stilista otterrà solo mezze verità, ma alla fine Brooke confesserà di aver bevuto! Il marito si dimostrerà di sostegno, assieme a Hope, ed accompagnerà Brooke ad un incontro dell’alcolisti anonimi dove la donna dovrà ammettere di avere di nuovo un problema di dipendenza.

Beautiful, anticipazioni future: il piccolo Douglas è il custode di un segreto scottante…

Intanto Deacon, che agli occhi di Brooke diventerà il simbolo di quel passo falso, cercherà di capire il repentino cambio di atteggiamento della donna nei suoi confronti, mentre Sheila, decisa a rendere un inferno la vita della Logan, cercherà di avvicinarsi a Taylor Hayes, consapevole che la psichiatra ami ancora Ridge. Douglas, che ora sarà custode di un nuovo segreto, finirà inconsapevolmente, per rivelare a qualcuno il momento di vicinanza tra Brooke e Deacon?

Proprio la custodia del bambino, intanto, potrebbe presto diventare oggetto di una nuova trama, almeno dai piccoli riferimenti delle ultime settimane. Taylor, infatti, non è particolarmente entusiasta che il nipote viva la maggior parte del tempo con Liam e Hope Spencer: Thomas, ormai ripresosi da suoi problemi, meriterebbe di essere di nuovo il genitore principale del suo stesso figlio. Douglas, tra l’altro, ha trascorso Natale e l’ultimo dell’anno con la madre adottiva e Liam, finendo in pratica per passare tutte le festività lontano dal padre. Che Taylor, presto o tardi, decida di far rivedere questo stato di cose tra la coppia e Thomas?