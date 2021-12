Beautiful: “Ti distruggerò la vita”. Chi è la prima vittima di Sheila | Anticipazioni USA

Beautiful, anticipazioni americane: lo “scherzetto” di fine anno di Sheila Carter

Le puntate americane di Beautiful di fine 2021 vedranno Sheila Carter ordire il suo primo vero intrigo da quando è tornata sulla scena, ormai diversi mesi fa. Inizialmente, l’ex moglie di Eric Forrester sembrava destinata ad essere coinvolta in una trama con Finn e Steffy Finnegan, in quanto madre biologica del medico, dato in adozione su persuasione del padre del ragazzo (Jack Finnegan). Quest’ultimo ebbe una tresca con Sheila quando la donna, in un momento non ben precisato della sua biografia, lavorava come infermiera nello stesso ospedale dove la moglie di Jack, Li Finnegan, era un chirurgo in ascesa, troppo impegnata con la carriera.

Dato che, nonostante gli sforzi, il matrimonio di Jack e Li non era stato ancora benedetto dalla nascita di un figlio, l’uomo pensò bene di adottare, insieme all’ignara consorte, il bambino concepito dalla sua infedeltà: un segreto taciuto per anni, che Jack ha solo di recente confessato a moglie e figlio.

Beautiful, anticipazioni USA: tensioni tra Brooke, Hope e Ridge

L’attenzione degli autori, tuttavia, si è ben presto spostata sulle donne Logan, riproponendo una storia simile per Hope: come sapete si tratta del ritorno di suo padre Deacon Sharpe, con il quale la giovane Logan aveva intrattenuto di nascosto un rapporto epistolare durante gli anni che lui ha trascorso in prigione per il tentato omicidio di Quinn Forrester.

La trama di Sheila e Steffy, dunque, è presto caduta in un limbo di immobilità, mentre a primeggiare sono state le tensioni createsi tra Brooke, Hope e Ridge, a causa della caparbietà con cui lo stilista ha da subito rifiutato di riaccogliere nelle loro vite Deacon, certo che l’uomo voglia solo sfruttare la figlia e, magari, mirare alla Logan mai dimenticata.

Beautiful, trame americane: Steffy vuole rivedere Ridge con Taylor

Questa storyline ha monopolizzato la narrazione della soap delle ultime settimane, coinvolgendo anche le stesse Steffy e Sheila. La prima, di fronte alla sofferenza che Brooke sta nuovamente causando a Ridge forzando la presenza di Deacon, ha ricominciato a nutrire il desiderio di rivedere il padre con mamma Taylor, che il caso ha voluto abbia deciso di tornare a vivere a Los Angeles proprio in questo frangente.

Invece Sheila, inizialmente, ha di fatto mantenuto Deacon, finendo per provare un’attrazione nei suoi confronti. La Carter, tuttavia, ha dovuto fare i conti con l’interesse di Deacon per Brooke, mai davvero svanito e che, anzi, l’uomo spera possa trasformarsi in una nuova possibilità d’amore!

Beautiful, news americane: Taylor vuole tenere d’occhio Sheila

Come di recente riportatovi, Sheila ha ricevuto un vero e proprio miracolo di Natale quando, su suggerimento di Taylor, Steffy e Finn le hanno concesso una breve visita per la festività. La psichiatra ha notato quanto il genero desideri conoscere la donna che lo ha messo al mondo (nonostante il suo passato criminoso) e ha ritenuto che Steffy dovesse piegarsi almeno in parte a questa realtà.

Taylor, tuttavia, non ha creduto ciecamente al ravvedimento di Sheila e ritiene che, proprio per tenerla d’occhio, si debba mantenere il controllo della situazione, permettendole un minimo contatto con Finn e il nipote Hayes. Insomma, “tieni vicini gli amici e ancora più vicini i nemici”.

Beautiful, spoiler USA: Sheila giura vendetta a Brooke

Durante i momenti trascorsi con la sua discendenza, Sheila ha però captato la verità sui sentimenti mai sopiti di Taylor per Ridge e la questione le sarà presto utile. Infatti, quando avrà modo di imbattersi in Brooke, Sheila si renderà conto che la Logan non si sarà affatto ammorbidita nei suoi confronti: la Logan giurerà che farà di tutto per impedirle di avvicinarsi a Hayes.

A quel punto Sheila giurerà vendetta e mirerà a distruggere la vita di Brooke, partendo dalla sua cosa più preziosa: il matrimonio con Ridge! In qualche modo, dal punto di vista di Sheila, ciò sarà anche l’occasione di ricambiare la generosità di Taylor, offrendole la chance di riavere quella vita che, decenni fa, contribuì a portarle via, sparandole. Sheila cercherà di avvicinarsi alla psichiatra, che tuttavia resterà molto guardinga nei suoi confronti.

Beautiful, cosa succede in America: Sheila sostituisce la bottiglia di Brooke…

Ma in cosa consisterà il piano di Sheila? Ebbene, non si sa ancora come, la Carter sarà a conoscenza del passato di alcolista di Brooke, una dipendenza in cui la donna cadde in un momento di solitudine quando Ridge la rifiutò per la giovane Caroline (mentre Bill era tornato con Katie). Anche Deacon, all’epoca, sembrava resistere al suo fascino, vista la relazione con Quinn, anche se tuttavia fu proprio lui ad aiutarla visto il suo stesso problema con l’alcol: una dipendenza dalla quale Deacon continua ad uscire e ad entrare.

Anche di recente l’uomo, appena uscito “ripulito” di prigione, aveva di nuovo ceduto al vizio del bere, salvo per rinunciarvi di nuovo, di recente, per non compromettere il riavvicinamento a Hope e Brooke. Ebbene, Sheila coglierà Brooke intenta ad acquistare dello champagne analcolico a Il Giardino e riuscirà a sostituirlo con una bottiglia della classica versione alcolica, che un’inconsapevole Brooke finirà per bere. Purtroppo non lo farà da sola…

Beautiful, notizie americane: Brooke di fronte a un bivio

Data l’assenza di Ridge, fuori città per un viaggio di lavoro, Brooke si ritroverà in compagna di Deacon, chiudendo l’anno con un momento di ebbrezza con l’uomo quando i due si ritroveranno a parlare della loro bollente storia clandestina del passato. Gli spoiler ancora non chiariscono cosa accadrà di preciso, ma intanto anticipano che Brooke si ritroverà di fronte ad un bivio: essere onesta col marito o insabbiare l’accaduto. Ridge all’inizio si accorgerà dello strano stato della moglie ma otterrà solo mezze verità; alla fine Brooke crollerà confessando la ricaduta nell’alcol!

Ridge farà di tutto per aiutare Brooke a superare questa nuova prova. Intanto, Deacon cercherà di comprendere l’improvviso rifiuto di Brooke, la quale, sconvolta da quanto successo in compagnia dell’ex, deciderà nuovamente di dichiararlo persona non gradita a casa sua e nella propria vita. A dispiacersene sarà anche Hope, che tuttavia vorrà aiutare la madre a riconquistare la sobrietà.