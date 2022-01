Doc nelle tue mani seconda stagione, i nuovi episodi su Rai 1 dal 13 gennaio. Trama prima puntata

Il 13 gennaio 2022, in prima serata su Rai 1, torna l’attesissimo appuntamento del giovedì con Doc nelle tue mani, la fiction il cui primo ciclo ha letteralmente sbancato gli ascolti (se ricordate, il primo gruppo di episodi andò in onda in un periodo particolarmente difficile per tutti noi: l’inizio della pandemia). Vediamo insieme anticipazioni e trama della prima puntata.

Doc nelle tue mani 2 – Anticipazioni episodio “Una vita nuova”

La nuova stagione inizia a febbraio 2020, alla vigilia della pandemia da Covid-19. La squadra di Andrea sembra sgretolarsi: Giulia se ne andrà a Genova e Gabriel in Etiopia, mentre Carolina non ne vuole sapere di Medicina Interna. Tutto però è destinato velocemente a cambiare: le vite di tutti i nostri protagonisti vengono sconvolte dall’arrivo del Coronavirus!

Doc nelle tue mani 2 – Anticipazioni episodio “La guerra è finita”

Il secondo dei due episodi ci mostra i nuovi arrivi che ci saranno nella fiction: giungono in ospedale il nuovo internista Damiano Cesconi, l’infettivologa Cecilia Tedeschi e un nuovo primario, che però sembra voler smantellare tutto il reparto!