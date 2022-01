Grande Fratello Vip, news: cosa succederà stasera (24 gennaio 2022) su Canale 5

Questa sera a partire dalle 21.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello VIP e tanti sono i temi che verranno snocciolati durante la lunga diretta di oggi: in particolare c’è fermento per l’attesa decisione di Manuel Bortuzzo, che sarà chiamato a sciogliere la riserva riguardo alla sua volontà di concludere anticipatamente l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Non mancheranno inoltre aggiornamenti sul triangolo amoroso che da ormai inizio stagione vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Proprio negli ultimi giorni, tra le due rivali in amore sarebbe scoppiata sorprendentemente la pace, che potrebbe però essere messa in discussione dall’inattesa decisione presa da Alex Belli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 24 gennaio: chi sarà il preferito del pubblico al televoto?

Quiete dopo la tempesta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ritrovatisi nelle ultime ore dopo un acceso diverbio che ha rischiato di rompere una delle coppie più amate di questa edizione del reality. Il litigio ha però lasciato alcuni strascichi, visto che il Basciano, in un momento di rabbia, ha giurato sul figlio che non avrebbe più condiviso il talamo con la fidanzata. Un impegno senza dubbio difficile da rispettare e che sta mettendo adesso in seria difficoltà Alessandro, che ha chiesto alla produzione l’intervento di un sacerdote per sciogliere il giuramento.

Spazio anche a Davide Silvestri, tra i concorrenti più apprezzati della casa, che riceverà la visita del padre a quattro mesi dall’ultimo incontro. Infine, attesa per il verdetto del televoto, che in questi giorni ha visto sfidarsi Soleil Sorge, Kabir Bedi e Federica Calemme. Chi sarà il preferito del pubblico?