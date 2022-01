Grande Fratello Vip news, cosa succederà stasera (7 gennaio 2022) su Canale 5

Trentaduesima puntata stagionale della sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini coadiuvato da Adriana Volpe e (ancora per questa sera) da Laura Freddi nel ruolo di opinioniste. Quella di questa sera sarà una puntata da non perdere, dati i numerosi temi che saranno snocciolati durante la lunga diretta.

In particolare, riflettori puntati sul bell’Alessandro Basciano e su Sophie Codegoni, che in queste ultime settimane hanno dato vita a una tenerissima storia d’amore. Prosegue senza intoppi anche la relazione tra Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo, il quale sembra aver trovato una stabilità emotività al fianco dell’esuberante Lulù.

Grande Fratello Vip anticipazioni: stasera il televoto decreterà la preferita del pubblico

Archiviate le festività natalizie, nella casa più spiata d’Italia il malumore è tornato a serpeggiare tra i vipponi, che, spinti da un’accesa rivalità reciproca, non hanno lesinato in questi ultimi giorni critiche feroci e battute infelici. In particolare, sta tenendo banco la guerra interna tra Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassiè, ormai ai ferri corti anche a causa della mancanza di dialogo tra le due concorrenti. Dissidi anche tra Giucas Casella e Manila Nazzaro, la quale non ha gradito alcuni comportamenti dell’illusionista che ha più volte di non gradire la cucina dell’ex Miss Italia.

Spazio inoltre al verdetto del televoto, che questa sera decreterà chi tra Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo sarà la preferita del pubblico, con potere di mandare alla nomination eliminatoria di lunedì una delle due sfidanti perdenti.

Nel promo in diretta del pomeriggio, infine, Alfonso Signorini ha comunicato che Delia Duran inizia la quarantena per diventare una nuova concorrente del GFVip: stasera la notizia sarà comunicata, come reagirà Soleil? Appuntamento dunque alle 21.45 per una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello VIP 6.