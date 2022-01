Grey’s Anatomy 18 anticipazioni: Meredith e Amelia tornano a Seattle

It Came Upon a Midnight Clear (È arrivato a mezzanotte) è l’ottavo episodio nonché mid-season finale della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy disponibile da oggi (12 gennaio 2022) su Disney+. Il medical drama americano tornerà in onda in Italia con la nona puntata il prossimo 23 marzo, ma prima ci regala un episodio super tensivo e ricco di colpi di scena nel quale Link assisterà a un bacio inaspettato e sconvolgente e Owen sarà in bilico tra la vita e la morte. Dunque vediamo insieme le anticipazioni della puntata in questione.

L’episodio si apre con Link che dice a Jo di voler partire per il Minnesota per trascorrere le festività con Amelia e il loro bambino; la Wilson finge entusiasmo per il suo gesto romantico ma ci sta male perché ha capito di provare qualcosa per lui.

Intanto Meredith e Amelia tornano a Seattle insieme al dottor Kai e al dottor Hamilton per provare il loro trattamento sperimentale per il Morbo del Parkinson. Jo avvisa subito Link, che corre in ospedale per parlare con la sua ex compagna. E, mentre il giovane medico prova con Jo quello che dirà ad Amelia, quest’ultima trova Kai piuttosto agitato fuori dall’ospedale e per calmarlo gli consiglia una breve meditazione che prevede di immaginare loro due in un ambiente idilliaco. Un metodo che pare funzionare bene, visto che la tra i due dottori scatta un tenero bacio che però viene visto proprio da Link…

Grey’s Anatomy 18, spoiler: terribile incidente, Owen che fine fa?

Nel frattempo, è il primo giorno al Grey Sloan del dottor Jordan Wrigh, il quale impressiona Bailey (che lui considera un grande guru della medicina) eseguendo da solo una resezione intestinale. Proprio mentre Megan confida a Cormac che se suo figlio non dovesse farcela lei morirebbe con lui, arriva la felice notizia che c’è un cuore di un donatore per Farouk…

Finalmente, Meredith vive un dolce momento con Cormac Hayes: lei gli dice di trascorrere il Natale serenamente e di non essere triste per la mancanza della sua defunta moglie (dopo l’esperienza vissuta sulla spiaggia-limbo, è infatti convinta che i defunti stiano sempre vicino ai proprio cari); infine lo ringrazia per esserle stato vicino mentre era in coma, perché le sue parole l’hanno molto aiutata…

Cormac, Owen e Teddy si dirigono a Tacoma per prendere il cuore per il trapianto di Farouk ma, durante il viaggio di ritorno, il conducente dell’auto perde conoscenza e il SUV si ribalta finendo su una ripida scogliera. I medici si rendono conto che l’auto potrebbe precipitare da un momento all’altro e decidono di fare qualcosa prima che sia troppo tardi. A fatica, Teddy e Cormac riescono ad uscire dal finestrino portando in salvo il cuore che potrebbe salvare la vita al figlio di Megan… ma Owen non avrà la stessa fortuna dei suoi colleghi perché l’auto precipita nel dirupo prima che il medico possa uscire!

Cosa ne sarà di Owen Hunt? Riuscirà a salvarsi o dovremo salutare un altro importante personaggio? Questo, purtroppo, lo scopriremo solo tra due mesi (il 23 marzo) quando Grey’s Anatomy 18 tornerà su Disney+ con la nona attesissima puntata.