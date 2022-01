Grey’s Anatomy 19 si farà, rinnovata la serie tv con Ellen Pompeo

Grey’s Anatomy ha ottenuto il rinnovo, la diciannovesima stagione ci sarà

È dunque ufficiale, Grey’s Anatomy durerà almeno un’altra stagione. Ebbene sì: la ABC è riuscita a convincere la stella della serie Ellen Pompeo a tornare nei panni di Meredith Grey per una diciannovesima annata. Un annuncio quasi inaspettato, che arriva molto in anticipo rispetto allo scorso anno e che garantisce alla più longeva serie al mondo di continuare il suo racconto almeno fino a maggio 2023.

La Pompeo, oltre al ruolo di indiscussa protagonista e co-produttore esecutivo, dalla prossima stagione sarà anche produttore esecutivo della serie. Ovviamente, torneranno anche gli intoccabili Chandra Wilson e James Pickens Jr (Miranda Bailey e Richard Webber), che insieme alla Pompeo sono gli unici attori del cast originale.

Grey’s anatomy: Shonda Rhimes felice per il rinnovo della serie

Confermatissima anche Krista Vernoff, la showrunner che dal 2014 supervisiona la narrazione dello show come un tempo faceva la creatrice Shonda Rhimes. E a proposito della mamma di Grey, la nota produttrice ha scritto una nota nella quale esprime tutta la sua gioia e gratitudine per l’inaspettato rinnovo:

Sono molto felice di poter continuare a raccontare le storie di Meredith, Miranda, Richard e di tutti gli altri dottori del Grey Sloan Memorial per un’altra stagione. Questa è la migliore testimonianza dell’ottimo lavoro fatto da Krista Vernoff, dal cast, dalla troupe, da tutti gli sceneggiatori che settimana dopo settimana riescono a tenere il pubblico con il fiato sospeso.

In effetti, malgrado gli ascolti non siano più quelli record di un tempo, Grey’s Anatomy (in onda dal 2005) rimane la serie più seguita della rete nel target di riferimento (18-49 anni). Non resta, quindi, che goderci la seconda parte della diciottesima stagione (disponibile dal 23 marzo su Disney+) in attesa del prossimo ciclo che, a detta della Abc, “esplorerà l’universo della medicina moderna, in continua espansione, attraverso lo sguardo dei protagonisti più amati e di nuovi personaggi“. Stay tuned!