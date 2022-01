Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022

Ezio teme che qualcuno abbia ascoltato la conversazione su Gloria tra lui ed Ernesta. Irene cerca una nuova coinquilina per far fronte alle spese domestiche. Al Paradiso arriva un’importante proposta di collaborazione dall’America e Flora, che sarebbe dovuta rientrare dalle ferie natalizie, sembra sparita nel nulla. Flavia coglie in flagrante Ludovica e Marcello. Gemma prega Marco di mettere una pietra sopra al suo desiderio di vederla cavalcare: troppi i ricordi che la fanno star male. Ezio è intenzionato a dire tutta la verità a Veronica.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Ezio dirà la verità a Veronica? Spunta un braccialetto…

Ezio è combattuto fra il desiderio di dire la verità a Veronica e la paura di rovinare tutto. Irene continua la ricerca della nuova coinquilina, mentre Maria pensa a cucire il suo abito da sposa in vista del matrimonio con Rocco. Vittorio scopre che la Palmieri non può soddisfare le richieste degli americani. Flavia rivela a Ludovica di sapere di lei e Marcello e la mette di fronte a un aut aut. Flora, intanto, torna dagli Stati Uniti. Durante una prova vestiti delle Veneri, salta fuori una traccia del passato di Gloria che potrebbe svelare il suo segreto: un braccialetto con il nome di Stefania e la sua data di nascita.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: un ritorno a sorpresa!

Veronica trova per caso un vecchio attestato di equitazione di Gemma, una passione che la figlia ha smesso di coltivare da quando il padre è morto. Flora annuncia a Umberto e ad Adelaide di voler lasciare Villa Guarnieri. Al Paradiso, Vittorio e il suo staff non trovano ancora la soluzione per far fronte alle richieste degli americani. Intanto a Casa Amato arriva la notizia che Tina ha superato l’operazione e sta bene. Gloria ritrova il braccialetto di Stefania e decide di lasciarlo a Ezio che non sa se darlo o meno alla figlia: Veronica saprà dargli il consiglio giusto.

Marco propone ad Adelaide di sostituire la cavallerizza del Circolo, che si è infortunata, con Gemma; lei, superata l’iniziale reticenza, accetta un confronto con la Contessa. Ludovica non vuole cedere al ricatto della madre ed è pronta a rinunciare alla sua rendita per difendere il rapporto con Marcello che, incoraggiato da Armando, affronta Flavia. Iniziano i colloqui di Irene per la scelta della nuova coinquilina. Al Paradiso, Vittorio prende una decisione perentoria in merito all’affare con gli americani. Umberto guarda Flora fare le valigie e prova una sorta di tristezza.

Ernesta annuncia la sua partenza da Milano. Umberto scrive un’ accorata lettera a Flora dove le parla di come sono andate le cose con Achille Ravasi e lei decide di restare. Maria scopre che Irene sta cercando una coinquilina a sua insaputa e non la prende bene. Ezio ha finalmente ottenuto il certificato di morte di Gloria, che gli consente di sposare Veronica. Vittorio rivendica la sua decisione in merito all’affare con gli americani. A sorpresa, però, al Paradiso, torna una vecchia conoscenza: Dante Romagnoli!