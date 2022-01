Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 11 gennaio: un braccialetto con il nome “Stefania”

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di martedì 11 gennaio 2022

Ezio (Massimo Poggio) teme che, dicendo la verità a Veronica (Valentina Bartolo), potrebbe rovinare tutto quello che ha costruito fino ad ora.

Maria (Chiara Russo) inizia a cucire l’abito da sposa per il suo matrimonio con Rocco (Giancarlo Commare), mentre Irene (Francesca Del Fa) è alla ricerca di una nuova coinquilina.

Problemi in arrivo al Paradiso: la ditta Palmieri non è in grado di soddisfare le nuove richieste degli americani.

Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) mette Ludovica (Giulia Arena) con le spalle al muro: la donna conosce tutta la verità riguardo la figlia e Marcello (Pietro Masotti).

Flora (Lucrezia Massari) rientra finalmente a Milano.

Il segreto di Gloria (Lara Komar) potrebbe essere scoperto: durante una prova vestiti delle Veneri viene notato un braccialetto con il nome Stefania (Grace Ambrose) e la sua data di nascita….