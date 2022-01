Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio 2022

Gemma è sempre più impensierita dall’atteggiamento della madre, che si sforza di nascondere la sua tensione come meglio può. Salvatore è intenzionato a fare il grande passo con Anna e Marcello lo sostiene. Al Paradiso si valuta la proposta di Romagnoli in merito alla collaborazione con gli americani e si decide di affidarne la gestione a Beatrice e a Umberto. Roberto sorprende Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi e Conti gli racconta che tra loro c’è stato solo un bacio, mentre crescono in Agnese i sospetti sulla vicinanza tra i due.

Stefania propone di realizzare un’intervista a Gemma come nuova cavallerizza del Circolo per l’articolo di copertina di Paradiso Market. Dante e Beatrice iniziano a collaborare e lui si apre raccontandole faccende personali. Agnese nutre dei sospetti su Tina e Vittorio e cerca di intromettersi tra loro, ma Armando le consiglia di starne fuori (tant’è che poi sarà la stessa Tina a parlarle di quello che è successo con Vittorio).

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Gemma scrive una lettera a Gloria

Irene cerca di convincere il padre di Gabriella a non vendere l’appartamento dove vivono lei e Maria, mentre Salvo è molto interessato a comprarlo. Dante sembra essere riuscito a far abbassare le difese a Beatrice, mentre Umberto ha delle perplessità sul contratto con gli americani. Gemma ascolta per caso una conversazione tra Gloria e Veronica, al Paradiso, e scopre tutto. Tina e Vittorio si lasciano andare alla passione, ma il foulard della ragazza finisce sotto il letto di Conti.

Agnese teme che Tina stia commettendo un grosso errore con Vittorio e prova a contattare Sandro. Il contratto con gli americani prevede una clausola molto sfavorevole per il Paradiso: Umberto e Vittorio si scontrano con Dante; anche Beatrice lo scopre e si sente ingannata da Romagnoli. Flavia ha un piano per allontanare Ludovica da Marcello. Gemma inizia a tramare qualcosa contro Gloria, mentre a Villa Guarnieri riappare il fantasma di Achille Ravasi: Adelaide è convocata per un interrogatorio da un magistrato.

Adelaide è preoccupata per l’interrogatorio che dovrà sostenere in merito alla scomparsa di Ravasi. Salvo non vuole ancora parlare ad Anna della sua intenzione di comprare casa. Tina e Sandro si ritrovano l’una di fronte all’altro dopo mesi di lontananza. Rientrata dall’interrogatorio con il magistrato, Adelaide prende una decisione inaspettata. Gemma non sopporta di vedere la madre soffrire e spedisce una lettera a Gloria.