Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 26 gennaio: Gemma sente parlare Veronica e Gloria… e scopre tutto!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 26 gennaio 2022

Irene (Francesca Del Fa) è preoccupata per il suo futuro e cerca ancora di convincere il padre di Gabriella a non vendere l’appartamento. Salvatore (Emanuel Caserio) invece è molto interessato a comprare l’abitazione per creare un nido d’amore con Anna (Giulia Vecchio).

Dante (Luca Bastianello) continua a manipolare Beatrice (Caterina Bertone), mentre Umberto (Roberto Farnesi) inizia a nutrire dei dubbi in merito al contratto con gli americani.

Gemma (Gaia Bavaro) si ritrova ad ascoltare una conversazione privata tra la madre e Gloria (Lara Komar) e viene a sapere tutta la verità.

Tina (Neva Leoni) e Vittorio (Alessandro Tersigni) cedono alla passione, ma il foulard della Amato finisce dimenticato sotto il letto di Conti.